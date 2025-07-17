Бойца «Ахмата» засняли за непристойным поведением в бассейне ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) произошел скандал с участием бойца спецподразделения «Ахмат», устроившего дебош в местном бассейне. Конфликт начался с приставаний к отдыхающим девушкам, в том числе к замужней россиянке, и перерос в драку. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на бойца Максима Давнича.

Профессиональный боец ММА Максим Дивнич, ставший свидетелем происшествия, рассказал в Telegram о неподобающем поведении спецназовца. По его словам, мужчина бегал, кричал, прыгал в бассейн, приставал к девушкам, несмотря на многочисленные отказы. Когда в ситуацию попытался вмешаться муж одной из потерпевших, конфликт перешел в физическое противостояние.

На кадрах, которые распространились в Сети, Дивнич, узнаваемый по характерным татуировкам, прижимает оппонента к земле и наносит серию ударов. Драку прервали другие отдыхающие. Противостояние перенеслось на парковку.

«Ты еще не знаешь, что такое „Ахмат“, это заведение скоро моим будет!» — кричит на записи неизвестный с акцентом.

Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где потребовали провести проверку по инциденту. Официальные органы и подразделение случай не комментировали.

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