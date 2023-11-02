«Просто маразм»: Красноярцы эмоционально обсуждают задержание депутата Глискова

Красноярцы в социальных сетях комментируют новость о том, что депутата Александра Глискова задержали из-за обвинений в получении взятки крупного размера. Большинство жителей не верит, что член заксобрания Красноярского края может быть виновным, сообщает prmira.ru .

Жители характеризуют депутата как порядочного человека.

«Причина понятна. Единственный, кто не стелится под власть и хоть часть правды в глаза говорит. К сожалению, ожидаемый конец».

«В голове не укладывается! Просто маразм! Единственный из депутатов, который отстаивает интересы народа, а не собственные!».

«Да неправда это! Сильно много он все время предъявлял претензий, вот сейчас и закроют».

«Глисков сам юрист и не похож на клинического идиота. Слабо верится, что он брал взятки».

«Видимо, за то, что неофициально победил на недовыборах губернатора».

Есть и те жители, которые допускают, что депутат мог вымогать деньги.

«Прочитал и ни капли не удивился. Ибо как не совсем однозначный товарищ. За критику в свой адрес в черный список заносит в соцсетях. Такой открытый для избирателя».

«Не надо людей было смешить, рассказывая о своей честности и принципиальности».

Красноярский политолог и экс-чиновник Алексей Аксютенко отметил, что в социальных сетях много положительных отзывов. Это говорит о том, что дело имеет политический характер. Он уверен, что Глисков мешает правящей в регионе политической структуре, которая заинтересована в отстранении от политики влиятельных сторонников оппозиции.

1 ноября стало известно, что депутат Александр Глисков стал фигурантом уголовного дела. Предполагается, что он требовал взятку у руководителя одной из дорожных компаний. Депутат говорил, что директора организации снимут с должности. Также за деньги передавал лучшие государственные заказы. Глисков получал деньги в период с 2016 по 2017 год.

2 ноября в Центральном районном суде Красноярска определят меру пресечения Александру Глискову. Сообщается, что сотрудники компании, которые заявили о взяточничестве, сами находятся под следствием. В редакцию «Проспекта Мира» обращался аноним, который утверждает, что имеет доказательства вины Глискова.