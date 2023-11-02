«Просто маразм»: Красноярцы эмоционально обсуждают задержание депутата Глискова
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Красноярцы в социальных сетях комментируют новость о том, что депутата Александра Глискова задержали из-за обвинений в получении взятки крупного размера. Большинство жителей не верит, что член заксобрания Красноярского края может быть виновным, сообщает prmira.ru.
Жители характеризуют депутата как порядочного человека.
«Причина понятна. Единственный, кто не стелится под власть и хоть часть правды в глаза говорит. К сожалению, ожидаемый конец».
«В голове не укладывается! Просто маразм! Единственный из депутатов, который отстаивает интересы народа, а не собственные!».
«Да неправда это! Сильно много он все время предъявлял претензий, вот сейчас и закроют».
«Глисков сам юрист и не похож на клинического идиота. Слабо верится, что он брал взятки».
«Видимо, за то, что неофициально победил на недовыборах губернатора».
Есть и те жители, которые допускают, что депутат мог вымогать деньги.
«Прочитал и ни капли не удивился. Ибо как не совсем однозначный товарищ. За критику в свой адрес в черный список заносит в соцсетях. Такой открытый для избирателя».
«Не надо людей было смешить, рассказывая о своей честности и принципиальности».
Красноярский политолог и экс-чиновник Алексей Аксютенко отметил, что в социальных сетях много положительных отзывов. Это говорит о том, что дело имеет политический характер. Он уверен, что Глисков мешает правящей в регионе политической структуре, которая заинтересована в отстранении от политики влиятельных сторонников оппозиции.
1 ноября стало известно, что депутат Александр Глисков стал фигурантом уголовного дела. Предполагается, что он требовал взятку у руководителя одной из дорожных компаний. Депутат говорил, что директора организации снимут с должности. Также за деньги передавал лучшие государственные заказы. Глисков получал деньги в период с 2016 по 2017 год.
2 ноября в Центральном районном суде Красноярска определят меру пресечения Александру Глискову. Сообщается, что сотрудники компании, которые заявили о взяточничестве, сами находятся под следствием. В редакцию «Проспекта Мира» обращался аноним, который утверждает, что имеет доказательства вины Глискова.