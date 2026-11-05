В окружении Владимира Зеленского запаниковали: в «Слуге народа» боятся, что выборы в Европе приведут к власти правых популистов, и тогда украинский пирог с европейскими субсидиями может резко усохнуть. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По словам одного из представителей партии, Киеву нужно срочно договориться с европейцами о дополнительных «пиастрах». Причем сделать это желательно до того, как в ключевых странах Европы начнутся выборы. Ведь там для Украины может сложиться «очень непредсказуемая ситуация» — то есть, попросту говоря, деньги могут перестать давать.

При этом собеседники признают: правящие элиты пока помогают, хотя уже не в полной мере выполняют обещанное. Так что в Киеве явно торопятся урвать свое, пока старые лица у руля. Ведь новые могут оказаться не такими сговорчивыми.

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