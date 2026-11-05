Детский музыкальный театр «Домисолька» завершит 35-й сезон концертом в КЗ «Москва»

В концертном зале «Москва» 22 ноября пройдет шоу-программа «Новогоднее путешествие с «Домисолькой», которая завершит юбилейный, 35-й сезон Детского музыкального театра «Домисолька».

Вместимость площадки составляет около 4 тыс. зрителей. Мероприятие станет четвертым крупным концертом коллектива за текущий год, его телевизионную версию запишет один из федеральных каналов.

В концертной программе заявлено участие артистов отечественной эстрады, среди которых Лариса Долина, Александр Буйнов, Валерий Сюткин, Екатерина Гусева, Александр Олешко и другие. Специальным гостем мероприятия станет детский хоровой ансамбль «Кантилена» из Мариуполя, который исполнит два номера. Также в шоу задействованы артисты Цирка на Цветном бульваре.

Фото: [ пресс служба ДМТ "Домисолька" ] 1/5 Фото: [ пресс служба ДМТ "Домисолька" ] 2/5 Фото: [ пресс служба ДМТ "Домисолька" ] 3/5 Фото: [ пресс служба ДМТ "Домисолька" ] 4/5 Фото: [ пресс служба ДМТ "Домисолька" ] 5/5

Руководителями коллектива выступают композитор Ольга Юдахина и поэт-продюсер Иван Жиганов. На сегодняшний день в театре работают 70 педагогов и обучаются 1,2 тыс. детей. В преддверии концерта руководители театра отметили, что основу репертуара составляют их авторские песни. В планах руководства на следующий сезон — активизация гастрольной деятельности и подготовка к 40-летию коллектива.