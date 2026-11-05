Прокуратура Ногинска проконтролирует установление обстоятельств пожара, в котором погиб ребенок
В Ногинске прокуратура взяла на контроль ход расследования дела о пожаре в МКД
Фото: [Прокуратура МО]
Городская прокуратура Ногинска взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара в многоквартирном доме. В результате возгорания погиб ребенок, сообщает Прокуратура Московской области.
Инцидент произошел днем 3 ноября в жилом доме в микрорайоне Ногинск-9. Когда пожарные разбирали завалы, они обнаружили тело 5-летнего мальчика.
Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности удлинителя.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.