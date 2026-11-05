Прокуратура Ногинска проконтролирует установление обстоятельств пожара, в котором погиб ребенок

В Ногинске прокуратура взяла на контроль ход расследования дела о пожаре в МКД

Официально

Фото: [Прокуратура МО]

Городская прокуратура Ногинска взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара в многоквартирном доме. В результате возгорания погиб ребенок, сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел днем 3 ноября в жилом доме в микрорайоне Ногинск-9. Когда пожарные разбирали завалы, они обнаружили тело 5-летнего мальчика.

Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности удлинителя.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

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