«Раньше помогало»: вирусы научились обходить некогда популярное средство

Провизор Косулина рекомендовала убрать римантадин из домашней аптечки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Знакомый годами препарат теряет актуальность в домашних аптечках: современные штаммы гриппа выработали к нему устойчивость, из-за чего лекарство больше не гарантирует эффективную защиту, о чем рассказала RuNews24.ru провизор Светлана Косулина.

Речь идет пока не о полном запрете, а лишь об инициативе вывести препарат из оборота, однако этот шаг вполне закономерен. Обновленные российские клинические рекомендации по лечению гриппа у взрослых исключили средство из схем терапии.

По словам специалиста, исторически препарат действительно работал против чувствительных штаммов вируса гриппа А. Однако микромир стремительно эволюционирует: мутации в белковой структуре вируса сделали лекарство бесполезным. Упаковка и название остались прежними, но возбудитель болезни изменился.

Почему люди до сих пор скупают препарат?

Эксперт выделяет несколько главных причин народной привязанности к средству:

  • Доступная стоимость: бюджетный ценник привлекает покупателей.
  • Семейная традиция: старшее поколение передает привычку лечиться проверенным способом.
  • Эффект плацебо и естественное выздоровление: многие ОРВИ проходят сами по себе за несколько дней, но пациенты приписывают заслугу принятой таблетке.

Главные опасности самолечения

Отказ от устаревшего средства — это не призыв сразу скупать дорогие аналоги в аптеках. Сама по себе регистрация лекарства давно не гарантирует его актуальность против сегодняшних вирусов.

Главная проблема кроется в иллюзии безопасности: человек выпивает привычную капсулу, искренне верит в скорое выздоровление и теряет драгоценное время, откладывая визит к врачу. Для пациентов из групп риска такая задержка может обернуться серьезными осложнениями. Провизор подчеркивает, что лечение простуды должно зависеть от точного диагноза, возраста и тяжести состояния, а не от верности устаревшим привычкам.

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