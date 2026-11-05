Не стало сыгравшего в «Невском» актера Алексея Борошнина: ему было 39 лет

Российский актер Алексей Борошнин скончался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Ему было 39 лет, сообщило aif.ru. Артист известен по сериалам «Великолепная пятерка», «Условный мент» и «Невский».

По словам знакомых артиста, вечером 31 октября он выглядел нормально и не жаловался на здоровье. Алексей встретился с приятелем, а ночью позвонил ему и сообщил о боли в груди.

«Леша сообщил, что просто прогуляется, а чуть позже сказал, что вроде бы его отпустило и он собирался домой...», — сообщил собеседник издания.

Близкие предполагают, что у Борошнина мог случиться инфаркт или инсульт, но он этого не понял. Тело артиста нашли в автомобиле.

На записи видно, как он сел в машину, завел ее и больше из нее не вышел. Предположительно, Борошнин пытался добраться до больницы, но не успел.

Последние дни актера были насыщенными. 23 октября он вернулся к работе в театре после операции. 28 октября последний раз вышел на сцену — отыграл детский спектакль. Борошнин строил планы: купил машину, присматривал дом, готовился к новым съемкам и занимался творчеством — делал ловцов снов.

Друзья вспоминают Борошнина как разнохарактерного, строгого и доброго человека, который умел поддержать. Прощание с актером прошло в Лодейном Поле Ленинградской области. Похороны пройдут 5 ноября.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста РФ Владимира Григорьева.