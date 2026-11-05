«Регион-колония» и сожжение: в Сибири вспомнили самые резонансные выходки и высказывания Собчак

Om1: Новосибирск вспомнил про сожжение чучела Собчак после резких высказываний

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак исполняется 45 лет, и редакция Om1 Новосибирск решила вспомнить самые яркие и скандальные эпизоды, связывающие ее со столицей Сибири.

Главный визит ведущей в регион состоялся в январе 2018 года во время президентской гонки. Кандидат успела проверить рентген-кабинет в больнице Бердска, пообщаться с 350 активистами в новосибирском отеле Marriott и жестко раскритиковать местную инфраструктуру. Собчак откровенно возмущалась состоянием сибирских дорог и заваленными снегом улицами, назвав транспортный коллапс отвратительным, а сам регион — «внутренней колонией страны».

Тогда же разразился публичный скандал с главой «Гражданского патруля» Ростиславом Антоновым: журналистка заявляла об угрозах и собиралась в прокуратуру, а общественник требовал извинений.

Отношения медиадивы с городом всегда балансировали на грани:

  • Огненный протест (2006 год): Возле станции метро школьники и их родители устроили перформанс против ее ТВ-проектов и сожгли чучело ведущей.
  • Светский визит (2022 год): Собчак вернулась в город уже как звезда и провела церемонию «Народной премии НГС» в НОВАТ вместе с Андреем Малаховым.
  • Острые комментарии (2024 год): Оценивая блогера Влада Пушкина, боровшегося с местным баром, ведущая в своем шоу язвительно поинтересовалась, в каких именно подвалах Академгородка воспитывают таких «идейных» кадров.

В объектив ее YouTube-канала «Осторожно: Собчак» неоднократно попадали и знаменитые уроженцы города. В августе 2025 года героем интервью стал музыкант Slava Marlow, а в апреле 2026 года на разговор пришла актриса Агния Кузнецова. А вот блогеру DAVA досталось дистанционно: его клип «Журавли» журналистка публично окрестила образчиком пошлятины.

Актуально

Читайте также

В Городском округе Пушкинский дали старт новому сезону Единой школьной лиги

В Городском округе Пушкинский дали старт новому сезону Единой школьной лиги

Сбежал с миллионами: экс-избранник Ирины Дубцовой скрылся за границей

Сбежал с миллионами: экс-избранник Ирины Дубцовой скрылся за границей

Экс-звезда «Фабрики» объявила о разводе после скандальных слухов

Экс-звезда «Фабрики» объявила о разводе после скандальных слухов

«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

«У меня женщин много, они прибираются»: Niletto объяснил, почему не хочет жить отдельно от мамы

«У меня женщин много, они прибираются»: Niletto объяснил, почему не хочет жить отдельно от мамы

«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня»: Аня Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко в его день рождения

«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня»: Аня Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко в его день рождения

Долина заверила, что не собирается уходить со сцены

Долина заверила, что не собирается уходить со сцены

Первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов прошел лечение от онкологии в Китае

Первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов прошел лечение от онкологии в Китае

40-летняя Бузова показала видео в цветочном бикини во время отдыха в бассейне

40-летняя Бузова показала видео в цветочном бикини во время отдыха в бассейне

Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

София Ротару растрогала фанатов архивным снимком покойного мужа

София Ротару растрогала фанатов архивным снимком покойного мужа

Дэвид Бекхэм показал голый торс

Дэвид Бекхэм показал голый торс

Добавьте mosregtoday.ru в избранное