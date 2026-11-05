«Регион-колония» и сожжение: в Сибири вспомнили самые резонансные выходки и высказывания Собчак

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак исполняется 45 лет, и редакция Om1 Новосибирск решила вспомнить самые яркие и скандальные эпизоды, связывающие ее со столицей Сибири.

Главный визит ведущей в регион состоялся в январе 2018 года во время президентской гонки. Кандидат успела проверить рентген-кабинет в больнице Бердска, пообщаться с 350 активистами в новосибирском отеле Marriott и жестко раскритиковать местную инфраструктуру. Собчак откровенно возмущалась состоянием сибирских дорог и заваленными снегом улицами, назвав транспортный коллапс отвратительным, а сам регион — «внутренней колонией страны».

Тогда же разразился публичный скандал с главой «Гражданского патруля» Ростиславом Антоновым: журналистка заявляла об угрозах и собиралась в прокуратуру, а общественник требовал извинений.

Отношения медиадивы с городом всегда балансировали на грани:

Огненный протест (2006 год): Возле станции метро школьники и их родители устроили перформанс против ее ТВ-проектов и сожгли чучело ведущей.

Светский визит (2022 год): Собчак вернулась в город уже как звезда и провела церемонию «Народной премии НГС» в НОВАТ вместе с Андреем Малаховым.

Острые комментарии (2024 год): Оценивая блогера Влада Пушкина, боровшегося с местным баром, ведущая в своем шоу язвительно поинтересовалась, в каких именно подвалах Академгородка воспитывают таких «идейных» кадров.

В объектив ее YouTube-канала «Осторожно: Собчак» неоднократно попадали и знаменитые уроженцы города. В августе 2025 года героем интервью стал музыкант Slava Marlow, а в апреле 2026 года на разговор пришла актриса Агния Кузнецова. А вот блогеру DAVA досталось дистанционно: его клип «Журавли» журналистка публично окрестила образчиком пошлятины.