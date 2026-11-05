В Талдоме хирурги почти 8 часов удаляли мужчине сложную 35-сантиметровую грыжу

В учреждение обратился житель со сложной послеоперационной грыжей. Также у него выявили обширные рубцы на брюшной стенке, что могло привести к осложнениям после операции.

Специалисты больницы приняли решение о современной комбинированной методике. Она сочетала два доступа — внебрюшинный и трансабдоминальный. Это позволило аккуратно устранить грыжу и установить укрепляющую сетку в обход рубцов.

Операция проводилась через небольшие проколы, но в связи со сложностью заняла 7,5 часа. Уже через сутки после нее мужчину перевели из реанимации в обычную палату. На пятые сутки его выписали.

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.