Хрусталик человеческого глаза впервые вырастили из клеток: теперь на нем хотят тестировать лекарства

DPA: ученые вырастили искусственный хрусталик глаза для тестирования лекарств

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Ученые впервые вырастили в лаборатории миниатюрный человеческий хрусталик, который по своим свойствам близок к настоящему, пишет DPA со ссылкой на исследование в журнале Regenerative Medicine. Разработка может помочь лучше изучать катаракту и другие заболевания глаз, а в будущем — искать новые способы восстановления поврежденных тканей.

Над проектом работали специалисты Университета Англия Раскин, Кардиффского университета и Университета Осаки. Для создания хрусталиков они использовали взрослые клетки, которые предварительно перепрограммировали в состояние, похожее на стволовые клетки.

Затем ученые подобрали условия, при которых клетки начали самостоятельно формировать структуры, напоминающие естественный хрусталик человеческого глаза.

По словам исследователей, выращенные ткани обладают многими ключевыми особенностями настоящего хрусталика. Более того, клетки из этих мини-хрусталиков смогли образовывать новые похожие структуры.

Авторы надеются, что такую модель можно будет использовать для тестирования лекарств и изучения того, как развиваются заболевания глаз.

В перспективе технология может помочь и в создании регенеративных методов лечения, например при катаракте. Однако пока речь идет лишь о лабораторной модели, а не о готовом способе заменить операцию или искусственный хрусталик.

иностранная пресса

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