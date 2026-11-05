Подведомственное учреждение Мособлархитектуры победило в международном конкурсе с проектом моста через озеро Черное

Подведомственное учреждение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области — «НИиПИ градостроительства» — одержало победу в XI Международном профессиональном конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Институт представил на конкурс документацию по планировке территории для строительства пешеходного моста через озеро Черное в парке «Дружба» Люберец. В результате проект победил в номинации «Лучший проект объектов градостроительства».

«Жюри конкурса оценило комплексный подход и высокое качество проработки инженерных решений. При разработке проекта планировки градостроители предусмотрели сопутствующую инфраструктуру: закрытую систему ливневой канализации и локальные очистные сооружения, линии наружного освещения, велодорожки», — рассказала министр Правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Мост ввели в эксплуатацию в 2025 году. Его протяженность составляет 512 метров, пропускная способность — 1,6 тыс. пешеходов в час. Конструкция связывает Люберцы в Подмосковье и Некрасовку в Москве.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Люберцы осмотрел парк «Дружба» после благоустройства.