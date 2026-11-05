Иноагент Макаревич обрушился с критикой на организаторов отмененного на Кипре концерта

VOICE: иноагент Макаревич обвинил организаторов концерта в некомпетентности

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Концерт группы «Машина времени» в Лимассоле, запланированный на 6 ноября, не состоится. Об этом сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич*, передает VOICE.

Музыкант заявил, что еще месяц назад предупредил организаторов о невозможности выступить на Кипре. Однако, по его словам, они продолжали продавать билеты и «спохватились» только вчера. Макаревич назвал поведение организаторов непорядочным.

«Концерт ноябрьский, увы, опять переносится. Я не буду вдаваться в детали, но поверьте мне, причина уважительная и непреодолимая», — сказал он.

Это уже не первый срыв концертов «Машины времени» на Кипре. В марте там же должно было состояться выступление группы, но его перенесли. Тогда часть участников коллектива не успела получить визы.

Ранее сообщалось, что певец Андрей Макаревич стал отцом в пятый раз.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

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