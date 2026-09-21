«Просто смеюсь, и это работает»: в Королеве девушка предлагает услуги профессиональной хохотушки

В Королеве появилась необычная услуга — за деньги смешить людей на праздниках. Объявление разместила местная жительница. Она готова приехать на торжество и заразительно хохотать, чтобы гости расслабились и атмосфера стала веселее. В списке поводов — свадьба, корпоратив, день рождения и даже фотосессия. Таким образом, перечень нестандартных профессий пополнился еще одной — «профессиональный хохотун», сообщил REGIONS.

«Я приеду и буду смеяться. Все. Это моя работа», — говорится в описании услуги.

Автор объявления сразу расставляет акценты: конкурсы проводить она не собирается, анекдоты травить тоже, функции аниматора на себя не берет. Ее задача куда конкретнее — приехать и смеяться. Особенно востребован такой специалист, по замыслу девушки, должен быть там, где публика пока ведет себя настороженно. Она уверяет, что ее смех работает как «растопка льда»: сначала хохочет она сама, потом к процессу постепенно подтягиваются остальные.

«Я не рассказываю шутки. Я не аниматор. Я — Хохотун. Я просто смеюсь, и это работает», — объясняет автор объявления.

Более того, заказчику предлагается выбрать вариант из почти полноценной «смеховой программы». В арсенале исполнительницы — тихое хихиканье, раскатистый хохот и даже истерический смех до слез. Оформить заказ можно на свадьбу, корпоратив, день рождения или фотосессию. Есть и еще один сценарий — устроить сюрприз другу или коллеге, неожиданно приведя на праздник такого необычного гостя.

Стартовая цена в карточке услуги — от ₽3,5 тыс. При этом окончательная сумма обсуждается отдельно и зависит от того, «как долго и как громко нужно смеяться». Услуга доступна в Королеве, в микрорайоне Подлипки.