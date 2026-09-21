В Домодедовской больнице малоинвазивным методом удалили гигантскую кисту яичника

Специалисты гинекологического отделения Домодедовской больницы провели успешную операцию по удалению крупного новообразования правого яичника у 42-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, пациентка была доставлена в медицинское учреждение бригадой скорой помощи с жалобами на резкие боли в нижней части живота, что указывало на развитие острой патологии.

После проведения комплексного обследования врачи приняли экстренное решение о хирургическом вмешательстве. Хирурги отдали предпочтение лапароскопическому методу, выполнив операцию через микроразрезы. Данный подход позволил снизить уровень травматизации тканей и существенно сократить реабилитационный период.

На данный момент восстановление пациентки проходит штатно, ее выписка запланирована через трое суток после вмешательства.

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