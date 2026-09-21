В Солнечногорске спасли 90-летнюю пациентку с переломом бедра в результате бытовой травмы
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В травматологическое отделение Солнечногорской больницы бригада скорой медицинской помощи доставила 90-летнюю женщину, сломавшую бедро в результате бытовой травмы. Пациентка неудачно упала у себя дома, обследование показало перелом верхней части бедренной кости — в экстренном порядке женщина направлена на операцию. Об это сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Под спинальной анестезией мы выполнили остеосинтез системой „Гамма“, которая обеспечивает стабильную фиксацию отломков кости даже при выраженном остеопорозе, характерном для пожилых пациентов. Малоинвазивная техника и регионарная анестезия, то есть блокирующая болевые импульсы в конкретном участке тела, минимизируют нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а это критически важно для возрастных пациентов», — рассказал заведующий травматологическим отделением Солнечногорской больницы Кирилл Бельский.
Операция длилась 25 минут и прошла успешно, пациентка была активизирована в течение первых суток после вмешательства.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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