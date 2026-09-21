В Кашире прошла акция «Старт в долголетие»

Во взрослой поликлинике № 1 Каширской больницы прошла областная акция «7/57. Старт в долголетие», в рамках которой жители смогли пройти комплекс профилактических обследований, оценить состояние репродуктивного здоровья и получить рекомендации специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Специалисты уделили внимание физической активности, контролю артериального давления, профилактике хронических заболеваний и своевременному прохождению диспансеризации, а также оценке репродуктивного здоровья. В ходе обследования жители могли выявлять заболевания и факторы риска на ранних стадиях. Для них также организовали вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции, лекции об артрозах, профилактике онкологических заболеваний кожи и артериальной гипертонии, занятие по дыхательной гимнастике.

«Здоровое долголетие во многом формируется нашими ежедневными привычками. Движение, рациональное питание, отказ от курения, контроль давления и регулярные профилактические обследования позволяют существенно снизить риски многих заболеваний», — отметила заведующая взрослой поликлиникой № 1 Нодира Рахимова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.