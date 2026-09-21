Почти каждый пятый турист, посетивший Камчатку летом 2026 года, приехал из Москвы и Московской области. По итогам сезона доля столичного региона составила 19%. Об этом сообщает miranews.ru со ссылкой на данные правительства Камчатского края.

На втором месте по числу гостей оказалось Приморье — 8%. Санкт-Петербург обеспечил 4% турпотока, Хабаровский край и Сахалинская область — по 3%. На иностранцев пришлось 4% всех летних поездок. Основную часть зарубежных гостей составили туристы из Китая и Казахстана. В соседних регионах Дальнего Востока этот показатель выше: 9% в Хабаровском крае и 11% в Приморье.

Организованный групповой отдых выбрали 88% путешественников. Аналитика МТС показала, что туристический поток сильнее всего сосредоточен в южной части полуострова. Елизовский округ принял 38% туристов, Петропавловск-Камчатский — 33%. Здесь расположены Вилючинский перевал, Халактырский пляж, «Домашние вулканы», термальные источники и Долина гейзеров.

В компании считают перспективным дальнейшее развитие маршрутов в Быстринском и Мильковском районах, а также увеличение доли туристов из азиатских стран.