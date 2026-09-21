Доходы местных бюджетов Подмосковья от управления имуществом превысили ₽20 млрд с начала года
Муниципалитеты Подмосковья с января заработали на недвижимости ₽20,1 млрд
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
За период с января по август 2026 года муниципальные образования Московской области продемонстрировали существенный рост неналоговых финансовых показателей. Как сообщает Министерство имущественных отношений Московской области, суммарные поступления в бюджеты органов местного самоуправления от управления и распоряжения объектами недвижимости достигли отметки в ₽20,1 млрд. Это почти две трети (65%) от прогнозируемого годового плана.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экономический эффект увеличился на ₽2,3 млрд. Финансовые ресурсы, аккумулированные посредством аукционов и арендных договоров, направляют на реализацию социальных инициатив для жителей.
В августе текущего года лидерами в данной сфере стали Одинцовский г. о. — ₽133 млн; Раменский м. о. — ₽108 млн; м. о. Истра — ₽101 млн.
В числе значимых сделок августа выделяются следующие лоты. В Долгопрудном право долгосрочной аренды участка площадью 5 тыс. кв. метров под коммунальную инфраструктуру и парковочные зоны было реализовано за ₽10,4 млн в год.
В Котельниках участок площадью 950 кв. метров, предназначенный для строительства частного жилого дома, был продан за ₽11,7 млн.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.