Доходы местных бюджетов Подмосковья от управления имуществом превысили ₽20 млрд с начала года

За период с января по август 2026 года муниципальные образования Московской области продемонстрировали существенный рост неналоговых финансовых показателей. Как сообщает Министерство имущественных отношений Московской области, суммарные поступления в бюджеты органов местного самоуправления от управления и распоряжения объектами недвижимости достигли отметки в ₽20,1 млрд. Это почти две трети (65%) от прогнозируемого годового плана.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экономический эффект увеличился на ₽2,3 млрд. Финансовые ресурсы, аккумулированные посредством аукционов и арендных договоров, направляют на реализацию социальных инициатив для жителей.

В августе текущего года лидерами в данной сфере стали Одинцовский г. о. — ₽133 млн; Раменский м. о. — ₽108 млн; м. о. Истра — ₽101 млн.

В числе значимых сделок августа выделяются следующие лоты. В Долгопрудном право долгосрочной аренды участка площадью 5 тыс. кв. метров под коммунальную инфраструктуру и парковочные зоны было реализовано за ₽10,4 млн в год.

В Котельниках участок площадью 950 кв. метров, предназначенный для строительства частного жилого дома, был продан за ₽11,7 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.