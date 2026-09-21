В Мытищах начали монтаж пролетов временного путепровода на Пироговском шоссе

В Мытищах в рамках второго этапа реконструкции Пироговского шоссе рабочие приступили к монтажу пролетного строения временного путепровода через железнодорожные пути. По информации, которую предоставило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, проект организации работ предполагает последовательное возведение временного сооружения, демонтаж левой части старого путепровода и последующее строительство нового стационарного объекта на его месте.

Весь комплекс строительных работ на данном участке планируется завершить в первом квартале 2027 года. Временный путепровод протяженностью более 80 метров соберут из металлоконструкций.

К настоящему моменту специалисты закончили обвязку свай и перешли к установке балок пролетного строения, а также к их укрупнительной сборке на стапеле. Одновременно с этим строители ведут переустройство сопутствующих инженерных коммуникаций, включая вынос действующих сетей связи и врезку газопровода. В районе будущего остановочного павильона выполняются работы по расширению проезжей части.

В текущих технологических процессах на площадке задействованы 14 рабочих, 5 инженерно-технических специалистов и 5 единиц профильной техники. После окончания реконструкции движение транспорта по новому путепроводу через пути Ярославского направления МЖД будет организовано по трем полосам. Проектом также предусмотрено обустройство вело-пешеходной дорожки общего пользования протяженностью свыше 200 метров.

Развитие транспортных объектов соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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