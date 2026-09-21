В Краснознаменске пройдет финал конкурса творчества ВКС «И звезды становятся ближе»

Финал XI конкурса творчества Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе» пройдет в Доме офицеров Краснознаменска 26 сентября. В программе также гала-концерт, в котором примут участие звезды российской эстрады.

В этом году конкурс посвящен Году единства народов России и 65‑летию первого полета Юрия Гагарина в космос. Мероприятие организовано Центральным офицерским клубом Воздушно‑космических сил при поддержке Главного командования ВКС.

В репертуаре участников — песни о героических страницах истории и о современных боевых успехах. Прозвучат как классические и современные композиции, так и произведения, посвященные СВО.

На сцену выйдут более 200 участников из более чем 15 регионов РФ. Конкурсантов оценят в шести номинациях: «Лучший вокально‑инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Лучшая авторская песня», «Лучший хореографический номер», «Песни о СВО».

Оценивать выступления будет жюри, в состав которого войдут представители Минобороны РФ, Минкультуры РФ, СМИ и популярные российские исполнители.