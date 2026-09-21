В Звенигороде пройдет фестиваль «Осень в графской усадьбе»
Фестиваль «Осень в графской усадьбе» состоится в Звенигороде
Фото: [Организаторы фестиваля "Осень в графской усадьбе"]
В субботу, 26 сентября, на территории исторической усадьбы Ершово Одинцовского округа пройдет фестиваль «Осень в графской усадьбе», партнером выступит Звенигородский государственный музей-заповедник, который организует специальную экскурсию по территории усадьбы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителей ждут культурно-развлекательная программа, которая объединит историю, гастрономию и искусство, примерка исторических костюмов для памятной фотосессии, квест в подземелье усадьбы. Им предложат авторские блюда от шеф-поваров ресторанов Звенигорода, а также танцевальные интерактивы, творческие мастер-классы и театральную постановку в исполнении профессиональных актеров. Узнать другие подробности можно на сайте.
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