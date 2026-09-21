Стало известно о разводе звезды сериала «След» Анны Шерлинг перед смертью

Звезда сериала «След», 46-летняя актриса Анна Шерлинг незадолго до смерти развелась с мужем после 18 лет брака, сообщила в интервью aif.ru ее близкая подруга.

По словам знакомой Шерлинг, последние месяцы жизни актрисы были тяжелыми не только физически, но и финансово. Лечение требовало огромных средств: дорогие препараты приходилось закупать за рубежом, курс проходил каждые две недели.

Развод с мужем усугубил финансовую ситуацию Анны: она пыталась делить имущество с мужем, чтобы получить деньги на лечение. Шерлинг была замужем за бизнесменом Хишамом Абдульраззаком с 2008-го года. В этом браке родились четверо детей.

Несколько лет назад Анне диагностировали рак груди. На определенном этапе болезнь удалось победить, но затем случился рецидив — метастазы пошли в голову. Перед смертью Шерлинг начала терять зрение.

Анна была дочерью заслуженной артистки РФ Тамары Акуловой и театрального режиссера Юрия Шерлинга. Родители актрисы развелись, когда ей было два года.

Ранее стало известно о смерти актрисы из сериалов «Тайны следствия» и «Каменская» Екатерины Дроновой.