«Просто жмот»: Эксперт рассказал, как принимается решение о выплате предновогодней премии
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Эксперт, карьерный консультант, руководитель HR-проектов рассказал, как руководители компаний принимают решение выдать своим сотрудникам премию перед Новым годом, которую часто называют еще тринадцатой заработной платой, сообщает vostokmedia.com.
Эксперт отметил, что на решение выдачи премии влияют несколько факторов. Первый - это экономическая обстановка в стране. Если есть проблемы, то компания не может позволить себе рисковать и тратить дополнительные деньги, которые автоматически станут резервом на будущий год.
Второй фактор - это состояние дел в компании. Выполнен ли план, удалось ли получить прибыль за год, получилось ли привлечь новых клиентов - все это имеет большое значение.
Третий фактор - это личностные качества начальника, ведь именно он решает, выдавать премию или нет.
«Бывает же по-разному. Коллектив „пахал“ весь год. Закрыл все контракты. Выполнил все планы продаж. Но их начальник, например, просто, как говорят, жмот. И все. Никакой премии», — рассказал «Восток-Медиа» специалист в области работы с персоналом.
Каждая организация принимает решение самостоятельно. Иногда поступают вопросы, можно ли подавать в суд, если премию не выплатили. Нет. Принудить работодателя никто не имеет право.
Согласно данным опроса сервиса «Авито Работа», 56% респондентов даже не мечтают, что их поощрят финансово в конце года. 35% участников хотя бы надеются, в отличие от 21% респондентов.