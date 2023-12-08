«Просто жмот»: Эксперт рассказал, как принимается решение о выплате предновогодней премии

Эксперт, карьерный консультант, руководитель HR-проектов рассказал, как руководители компаний принимают решение выдать своим сотрудникам премию перед Новым годом, которую часто называют еще тринадцатой заработной платой, сообщает vostokmedia.com .

Эксперт отметил, что на решение выдачи премии влияют несколько факторов. Первый - это экономическая обстановка в стране. Если есть проблемы, то компания не может позволить себе рисковать и тратить дополнительные деньги, которые автоматически станут резервом на будущий год.

Второй фактор - это состояние дел в компании. Выполнен ли план, удалось ли получить прибыль за год, получилось ли привлечь новых клиентов - все это имеет большое значение.

Третий фактор - это личностные качества начальника, ведь именно он решает, выдавать премию или нет.

«Бывает же по-разному. Коллектив „пахал“ весь год. Закрыл все контракты. Выполнил все планы продаж. Но их начальник, например, просто, как говорят, жмот. И все. Никакой премии», — рассказал «Восток-Медиа» специалист в области работы с персоналом.

Каждая организация принимает решение самостоятельно. Иногда поступают вопросы, можно ли подавать в суд, если премию не выплатили. Нет. Принудить работодателя никто не имеет право.

Согласно данным опроса сервиса «Авито Работа», 56% респондентов даже не мечтают, что их поощрят финансово в конце года. 35% участников хотя бы надеются, в отличие от 21% респондентов.