Простой лак вместо френча: россиянки стали экономить на маникюре, но впереди их ждет очередное подорожание

Ростовский мастер маникюра Анна Ларионова рассказала, что клиентки стараются экономить на услуге, сообщила rostovgazeta.ru. Эксперт уверена, что в ближайшее время стоимость маникюра снова вырастет.

«Затраты у мастеров выросли примерно на четверть, поэтому в ближайшее время цены на маникюр будут постепенно подниматься до этого уровня», — заключает Ларионова.

Мастер рассказала, что клиентки приходят не через три недели, а примерно через 4-5. Раньше они выбирали красивые и сложные дизайны, часто отдавали предпочтение френчу. Эти услуги стоят дороже. Теперь клиентки из Ростова-на-Дону просят покрыть свою длину ногтей однотонным лаком — от наращивания в последнее время многие также стали отказываться.

Мастер Анна отметила, что некоторые росинки увлеклись трендом на натуральность. Однако такие клиентки давно просто покрывают ногти. Нынешнее падение спроса, по мнению эксперта, связано с подорожанием услуг по вынужденным причинам: поставщики расходных материалов из Южной Кореи, Европы и Китая регулярно поднимают цены на материалы, обучение становится дороже. Анна отметила, что в стоимость процедуры заложены коммунальные платежи и аренда. Кроме того, приходится повышать зарплату сотрудникам.

«Аренда помещений подскочила, коммуналка выросла, оборудование тоже требует обновления. Если год назад полировка или стерилизация обходились на 20–30% дешевле, то сейчас даже минимальный набор расходников стоит ощутимо дороже», — говорит мастер.

Мастер призвала девушек приходить на процедуру своевременно: при длительном ношении лака появляются микротрещины, в которые проникает влага. В таких условиях легко развиваются бактерии.

Ранее сообщалось, что с 2026 года придется платить больше за квартиру, машину, свет и еду.