Против экскаваторщика из Перми заведено уголовное дело в связи с гибелью рабочего

В Дзержинском районе Перми во время выполнения работ по реконструкции сетей дождевой канализации на одном из участков автомобильной дороги погиб рабочий. В СУ СКР по Пермскому краю проинформировали, что в отношении гибели рабочего заведено уголовное дело. Подозревай — экскаваторщик, сообщает properm.ru .

Экскаваторщик переносил бетонную плиту при помощи стрелы экскаватора. Согласно версии следствия, он нарушил правила безопасности. Это стало причиной того, что рабочий, который выполнял в это же время дорожные ремонтно-строительные работы, упал в котлован.

В этот же котлован экскаваторщик опускал бетонную плиту. Рабочий получил травмы и погиб на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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