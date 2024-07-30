Против подростка из Кузбасса возбудили уголовное дело за посты в соцсетях

Против 17-летнего жителя Югры возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подростка из-за постов с критикой в адрес сотрудников полиции и военнослужащих РФ, которые он публиковал в социальных сетях, сообщает sibdepo.ru .

Пресс-служба регионального СУ СК по Кемеровской области информирует, что молодой человек публично призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. На протяжении месяца подросток в социальной сети пропагандировал нападать на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Он отзывался о данных профессиях в негативной тональности.

Подростку избрали меру пресечения в виде присмотра родителей, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ. В доме, где проживает семья несовершеннолетнего, предварительно провели обыски. Правоохранители собрали доказательную базу вины подростка из Югры и передали материалы дела в СК. Посты молодой человек публиковал в 2023 году.

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