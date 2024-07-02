Корреспонденты RT попали в закрытый архив в Донецкой республиканской научной библиотеке им. Крупской. Под замком там хранят книги, восхваляющие Степана Бандеру, Романа Шухевича, Адольфа Гитлера и других сомнительных личностей. Список оказался впечатляющим.

Архив в ДНР богат на количество разнообразных материалов: 3,5 тыс. книг, брошур, журналов и многого другого здесь пополнили в 2014 году. Эти произведения хранят под замком, ведь речь про книги, содержащие идеи нацизма, экстремизма и всего того, что распространилось на Украине с новой силой. Во многих материалах происходит откровенная героизация украинских националистов, но провели ее авторы так, чтобы Киев при этом ни в чем не обвинили.

После распада СССР библиотеки активно пополнялись украинской литературой. Такое распоряжение следовало от правительства Украины, с целью массово донести до читателей неправомерные идеи.

«В начале 1990-х годов был организован Украинско-Канадский центр. Он комплектовался экстремистской литературой. Эти книги присылали из издательств из Торонто и Виннипега, других городов», — рассказала Ирина Петькова, заведующая хранением основного фонда Донецкой республиканской научной библиотеки им. Крупской.

Впервые центр открыли в 1994 году. Разные страны присылали в дар книги на украинском языке, многие из которых были с антироссийской тематикой. Например, нередко там включали вставки из альтернативной истории, пытаясь якобы разоблачить властей страны в разные периоды истории. Речь и про царские семьи, и про советскую власть.

Однако нюанс в том, что автором такой литературы оказывались люди, бежавшие из СССР ради публикации националистических, антисоветских и антироссийских материалов.

По словам Ирины Петьковой, Запад спонсировал Украину и поставлял непомерную литературу еще в середине XX века. То есть, формировать негативное отношение к России стали задолго до ключевых событий 2014 и 2022 годов. Это и стало раскрытым секретом архива, который, впрочем, лишь подтвердил догадки журналистов.

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