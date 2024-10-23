Против заведующей детского сада в Перми возбудили дело об административном правонарушении

Против заведующей в Перми возбудили дело об административном правонарушении, сообщил properm.ru.

Проверку осуществили сотрудники прокуратуры. На сайте надзорного органа сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора установили факт нарушения температурного режима хранения продуктов. Главе учреждения поручили ликвидировать проблему. На данный момент температурный режим соответствует установленной норме.

Источник Properm.ru сообщил, что нарушение были зафиксированы в пермском Центре развития ребенка — Детского сада № 178, однако на данный момент данная информация официально не подтверждена. Редакция направила запрос в администрацию города.

Ранее сообщалось, что в МАУ «Школьное питание» родителям и школьникам пояснили, что делать при обнаружении в столовой учебного заведения тараканов.