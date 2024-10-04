В МАУ «Школьное питание» пояснили, как поступать при обнаружении тараканов в еде

Пользователи соцсетей сообщили, что в Кемерове школьники жалуются на найденную в хлебе плесень. В МАУ «Школьное питание» рассказали алгоритм действий родителей, чьи дети сталкиваются с подобной ситуацией, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В местной группе появилось фото хлеба с плесенью. Подписчики активно комментировали инцидент. Они писали, что качество питания в данном учебном заведении низкое. Нередко дети находят волосы в тарелках, а в компоте однажды обнаружили таракана. Корреспондент Сибдепо обратился в МАУ «Школьное питание» с просьбой прокомментировать, как правильно поступать в случае обнаружения сомнительных ингредиентов в блюдах.

В первую очередь дети должны сообщить классному руководителю и заведующему столовой. В учебных заведениях на регулярной основе проходят проверки с привлечением родителей. Можно провести внеплановый осмотр. Кроме того, стоит сообщить о проблеме «Школьному питанию». Для связи работает официальный сайт организации, группа в соцсети и специальное приложение.

В ситуации с плесенью в хлебе школьников из Кузбасса будут разбираться.

«По данному факту будет организована технологическая проверка», — сообщил представитель учреждения.

Ранее сообщалось, что посетителям кафе в Кемерове готовили еду в помещении, где находилось много тараканов.