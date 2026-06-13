«Противник не может сдержать натиск»: Путин — о продвижении ВС России в зоне СВО

В субботу, 13 июня, в ходе совещания, темой которого стало развитие Донбасса и Новороссии, глава государства сделал важное заявление относительно хода специальной военной операции. Как информирует ТАСС, Владимир Путин отметил, что российские вооруженные силы демонстрируют поступательное движение сразу на всех направлениях в зоне проведения СВО.

Глава государства подчеркнул, что российские подразделения уверенно выполняют поставленные задачи, а неприятель, теряя инициативу, прибегает к тактике запугивания мирного населения и диверсионным действиям. По словам президента, такие методы, как удары по гражданской инфраструктуре и провокации, свидетельствуют о невозможности противника изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

«Движение [ВС РФ] идет по всем направлениям, противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам: наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Путин на совещании по развитию Донбасса заявил о стратегическом преимуществе РФ.