Родители лондонского малыша возмущены приговором за укус в детском саду

Заведующая Little Stars Аманда Бирн укусила ребенка за руку, а затем заявила семье, будто мальчик ранил себя сам. Благодаря бдительности персонала правда раскрылась, сад лишился лицензии, а суд назначил наказание, которое родители сочли слишком мягким. Об этом сообщает Mirror, передает Газета.ру.

Происшествие в детском саду

Инцидент произошел 24 ноября 2025 года в детском саду Little Stars на юго-востоке Лондона. Пятидесятисемилетняя управляющая Аманда Бирн во время пребывания воспитанника в учреждении укусила его за руку. Когда родители забирали сына, им объяснили, что обнаруженные следы — результат того, что ребенок в порыве отчаяния травмировал сам себя.

Разоблачение и реакция семьи

На следующий день с семьей связался сотрудник охраны, который раскрыл подлинные обстоятельства. Опираясь на свидетельства персонала, он сообщил, что мальчика укусила именно Бирн. Потрясенные родители немедленно обратились в полицию и в Управление по стандартам в сфере образования. Уже 26 ноября, спустя двое суток после случившегося, детский сад приостановил деятельность из-за отзыва лицензии, а затем был закрыт навсегда.

Судебное решение

Магистратский суд Бромли 21 мая вынес приговор. Аманде Бирн назначили шесть месяцев тюремного заключения с отсрочкой исполнения на один год, обязали выплатить компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов и пройти двадцатидневный курс реабилитации. Родители пострадавшего выразили признательность коллегам осужденной, которые не стали скрывать правду, однако остались недовольны столь мягким наказанием.