Пятна на коже вместо блеска: какие косметологические процедуры запрещено делать летом

Многие уверены: летом лучше вообще не трогать лицо — ни уколов, ни чисток. Но косметологи с этим не согласны. Ведущий врач-косметолог клиники «Время Красоты» Шабаги Мадиева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, какие процедуры действительно под запретом в солнечный сезон, а какие, наоборот, рекомендованы. И развеяла главный миф: ботокс летом — можно.

В жару мы больше времени проводим на солнце, а значит, риск гиперпигментации возрастает в разы. Именно поэтому некоторые косметологические манипуляции лучше отложить до осени.

Что категорически нельзя делать летом

По словам эксперта, под запрет попадают все процедуры, которые травмируют кожный покров и могут спровоцировать появление стойких темных пятен.

«Это шлифовки, активные пилинги, игольчатый RF, процедуры на лазерных аппаратах, различные лазеры, которые, грубо говоря, снимают верхний слой кожи. Если пациент все же решился на глубокий пилинг, последствия могут быть тяжелыми. Самое страшное осложнение — это пигментация, которую потом очень тяжело будет вывести или удалить», — перечислила Шабаги Мадиева.

Ботокс и филлеры: можно и даже нужно

А вот инъекционные методики под солнцем не только разрешены, но и рекомендованы.

«Ботокс, наоборот, рекомендуют в активный период времени, потому что мы все активно хмуримся, морщимся. Чтобы не заламывались морщины, рекомендуется введение ботулотоксина — либо в зоне активной мимики, либо методику full face, когда прокалывается все лицо и шея», — пояснила Мадиева.

Фото: [ istockphoto.com/Kosamtu ]

Филлеры и другие инъекции летом тоже не под запретом. По словам врача, перед поездкой на море биоревитализация и плазмолифтинг могут работать как профилактика фотостарения — в зависимости от состояния кожи.

Особенности восстановления в жару

Даже при разрешенных процедурах есть правила, которые нельзя нарушать.

«После любых инъекционных методик рекомендуется использовать SPF. Не рекомендуется посещение саун, соляриев в течение трех дней. Не рекомендуется сразу бежать в бассейн. Активные массажи лица — тоже через два-три дня», — заключила косметолог.

Многие уверены, что любой SPF-крем лучше, чем никакой, но средство, купленное наугад, способно забить поры, оставить белесую пленку на лице и даже спровоцировать раздражение, а недостаточный уровень защиты, наоборот, не убережет от пигментации и ожогов.