Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что Украина намеренно бьет по ведущим в Крым переправам, чтобы осложнить жизнь местным жителям и туристам. В Москве же сознательно избегают ударов по гражданским объектам. Об этом « Лента.ру » заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Мотивы Киева и последствия для жителей

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» обозначил, что украинская сторона атакует крымские переправы с целью создать трудности для местного населения и путешественников. По оценке парламентария, подобные действия Вооруженных сил Украины нарушают привычный уклад и наносят ущерб транспортному сообщению.

Сравнение с действиями России

Чепа отметил, что Российская Федерация вынуждена отвечать на подобные шаги, однако подчеркнул: Москва не наносила и не собирается наносить удары по гражданским объектам Украины. Депутат обратил внимание на то, что за время специальной военной операции российские военные ни разу не били по мостам через Днепр. Такой шаг мог бы серьезно осложнить логистику противника, но одновременно привел бы к страданиям мирных украинских граждан. Парламентарий констатировал, что Киев, напротив, использует любые возможности для поражения невоенных целей.

Мнение эксперта о блокаде Крыма

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов высказал мнение, что Украина не в состоянии осуществить продовольственную блокаду полуострова. По его словам, в Киеве осознают нехватку ресурсов для того, чтобы отрезать Крым от поставок. Эксперт добавил, что Москва поддерживает устойчивую связь с регионом, логистические цепочки функционируют исправно, а в распоряжении имеются различные сухопутные маршруты.