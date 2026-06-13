Путин оценил развитие новых регионов и поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за стойкость

Как сообщило РИА Новости, президент Владимир Путин провел встречу, главной темой которой стало развитие воссоединенных с Россией территорий. В рамках этого совещания глава государства подвел некоторые итоги того, что уже удалось сделать в новых субъектах.

По словам российского лидера, за прошедший период на этих землях выполнено действительно немало. Тем не менее, как добавил президент, объем нерешенных проблем по-прежнему существенно превышает количество уже урегулированных вопросов.

«Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много и это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше», — сказал глава государства.

Кроме того, в ходе той же встречи Путин обратился со словами благодарности к населению Донбасса и Новороссии. Как подчеркнул президент, он признателен местным жителям за проявленные ими в сложнейших обстоятельствах стойкость духа и подлинное мужество.

«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин на совещании по развитию Донбасса: