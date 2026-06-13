Путин: никакие обстрелы и удары ВСУ не поменяют ситуацию в зоне СВО

Никакие обстрелы и удары беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины не способны изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА Новости.

По словам главы государства, российские войска в зоне проведения специальной военной операции прочно удерживают стратегическое преимущество и продолжают движение вперед сразу по всем направлениям. Путин подчеркнул, что попытки противника нанести ущерб с помощью дальних ударов не могут повлиять на общий ход боевых действий, где инициатива находится на стороне Вооруженных сил РФ.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам», — сказал Путин во время совещания о развитии воссоединенных субъектов РФ.

Глава государства подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о неспособности ВСУ изменить ход боевых действий военными методами. Поэтому, как добавил президент, киевский режим прибегает к террору в отношении мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Путин оценил развитие новых регионов и поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за стойкость.