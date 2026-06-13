Балкон рухнул с 9‑го этажа прямо в бассейн: турист пострадал в Испании

Турист получил травмы после того, как в Испании обрушился балкон девятого этажа. Инцидент произошел вечером 12 июня в четырехзвездочном отеле, расположенном в курортном городе, сообщило «АиФ» со ссылкой на Daily Mail.

Как уточнили местные власти, балконная конструкция отделилась от фасада гостиницы и обрушилась прямо в расположенный на территории отеля бассейн. Жертвой инцидента, по имеющейся информации, стал мужчина в возрасте около пятидесяти лет.

Отмечается, что пострадавшего настиг удар обломками рухнувшего сооружения, от чего он лишился сознания. Мужчину в срочном порядке доставили в клинический госпиталь. Данных о том, насколько серьезны его повреждения и в каком состоянии он находится сейчас, не приводится.

Ранее сообщалось, что АТОР назвала минимальную стоимость летнего отдыха за рубежом: от 100 тыс. руб. на человека.