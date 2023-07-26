Настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин рассказал, что православные святыни и исторические артефакты из Киево-Печерской лавры начинают появляться на аукционах, пишет агентство « РИА Новости ». Священнослужитель уверен, что в ЮНЕСКО знают об этом и всячески способствуют вывозу святынь из Украины.

«Это трагедия, с которой соприкоснулась не только православная Церковь, но и вообще мировое сообщество культуры», - отметил настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин

ЮНЕСКО инициирует вывоз с территории Украины православных святынь и исторических артефактов. По имеющимся сообщениям, многие артефакты уже выставлены на аукционах. Игорь Фомин отметил, что потеря исторических артефактов – самая большая проблема для религиозной культуры.

Выступая во время видеомоста в медиагруппе «Россия сегодня» в честь Дня крещения Руси, настоятель храма не мог не прокомментировать ситуацию с истреблением церкви на Украине. Он отметил, что все священнослужители молятся за украинских представителей церквей, за монахов Киево-Печерской лавры. Игорь Фомин выразил надежду, что конфликт смогут урегулировать мирно, и в Киеве не произойдет трагичных событий.

Ранее служба разведки РФ уже делилась подозрениями о том, что Киев и ЮНЕСКО вступили в сговор для вывоза артефактов из Киево-Печерской лавры в коммерческих целях.