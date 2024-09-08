Проценко рекомендует вакцинироваться от гриппа именно в сентябре

Директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко считает именно сентябрь оптимальным месяцем для прививки против гриппа, сообщил ТАСС.

Эксперт Проценко рассказал, что лично он уже вакцинировался. Ученые получили от ВОЗ данные, какой штамм гриппа будет распространяться в нынешнем осенне-зимнем сезоне быстрее всего. На основании информации была разработана вакцина, которая прошла апробацию.

«Самое время [прививаться], на самом деле. Сентябрь — это самое время для прививок в отношении гриппа», — рассказал директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко.

Стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается примерно через 10-15 дней после дня, как пациенту сделали прививку. В Москве кампания стартовала 5 сентября. Для совершеннолетних горожан предложена бесплатная возможность вакцинации. В столице функционируют мобильные пункты, расположенные вблизи многолюдных мест, в частности, станций метро, ж/д станций или МЦК. При желании москвичи могут обращаться в поликлиники по месту жительства.

В поликлиниках также уже начали вакцинацию для несовершеннолетних. Пациентам предлагают инактивированные вакцины, в которых отсутствует живой вирус. Такие прививки организм переносит проще. Процедура не занимает много времени — около 15 минут.

Ранее сообщалось, что пройти вакцинацию от гриппа и проверить свое здоровье смогут жители в парках Подмосковья в выходные дни, 7 и 8 сентября.