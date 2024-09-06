Пройти вакцинацию от гриппа и проверить свое здоровье смогут жители в парках Подмосковья в выходные
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В эти выходные жители Подмосковья вновь смогут проверить свое здоровье и сделать прививку от гриппа в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке», выездные бригады врачей будут работать в 21 городском округе, в том числе в Балашихе, Ногинске, Воскресенске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Не забывайте, что любое заболевание лечится эффективнее, если оно выявлено на ранней стадии», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. В случае необходимости после осмотра пациентов могут направить в поликлинику, где они пройдут более углубленное обследование. С результатами можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.