Пройти вакцинацию от гриппа и проверить свое здоровье смогут жители в парках Подмосковья в выходные

В эти выходные жители Подмосковья вновь смогут проверить свое здоровье и сделать прививку от гриппа в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке», выездные бригады врачей будут работать в 21 городском округе, в том числе в Балашихе, Ногинске, Воскресенске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.