Провалился асфальт, снесло деревья: Жителей Тюменской области ожидает вторая волна стихии

В Тюменской области жителей предупредили о второй волне ливневых дождей, сообщает nashgorod.ru . До вечера 20 июля ожидаются ливни, град, порывистый ветер. В городах разбирают последствия недавней стихии. В Тюмени затопило подземные переходы, автобусы, подъезды, провалился асфальт, упали деревья.

Вечером 19 июля в Тюмени шел ливень, который не прекращался три часа. Особенно большое количество осадков выпало в центре города. Об этом проинформировал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. 2 тысячи 240 кубометров воды – столько откачали сотрудники аварийных служб. В городе работали все бригады, которые могли оперативно ликвидировать последствия.

Жители Тюмени были удивлены происходящем. Они публиковали видео и фото в социальных сетях о сломанных деревьях и обвисших электропроводах, о провалившемся асфальте, о подтопленных ТЦ, многоэтажных домах и даже автобусе. Нашлись предприимчивые горожане, которые надули резиновую лодку для передвижения по городу. В некоторых районах выпал мелкий град.

Утром 20 июля Тюмень окутал туман, из-за чего пассажирский самолет не смог приземлиться.