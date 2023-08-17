Провел 13 лет в лагерях незаконно: Государство отказало уфимцу возместить моральный ущерб

Еще будучи молодым человеком уфимец Фаткулла Исхаков был осужден. Мужчину посадили из-за того, что его подставил друг, у которого уфимец «увел» возлюбленную. 13 лет он отбывал наказание за то, чего не совершал. Вину не признавал даже несмотря на тот факт, что это уменьшило бы срок. После освобождения потратил много лет, чтобы доказать, что был осужден незаконно. Когда мужчине исполнилось 85 лет, он смог восстановить справедливость. В Верховном суде подтвердили его невиновность.

Имея документ о своей невиновности, мужчина повторно обратился в суд с иском о возмещении морального ущерба. Он просил выплатить ему 450 миллионов рублей. В Минфине подобную сумму посчитали завышенной. В ведомстве считают, что Фатхулла Исхаков изначально сам оговорил себя. А, значит, препятствовал следственным действиям. В этом случае рассчитывать на компенсацию не стоит.