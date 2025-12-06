«Проверили по базе — его нет». Что скрывал паспорт, который предъявили обманутой Ларисе Долиной?

Корреспондент РИА Новости выяснил , что человека с данными паспорта, который злоумышленники предъявили народной артистке РФ Ларисе Долиной, в России не существует.

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале певица впервые ответила на многие вопросы относительно мошенников, под воздействием которых она продала квартиру в центре Москвы.

Корреспондент РИА Новости обратил внимание на фото паспорта, которое продемонстрировали в эфире программы. В нем указано, что документ принадлежит сотруднику Росфинмониторинга Андрею Лукину. Журналист проверил базу данных. Информация об уроженце Москвы Андрее Олеговиче 1989 года рождения отсутствует.

Издание напомнило, что 16 декабря дело будут рассматривать в Верховном суде. Долина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, когда осознала обман. К тому времени она продала квартиру в центре столицы. Районный суд Москвы восстановил ее право собственности. Покупательница потеряла недвижимость и деньги. Она обратилась в суд. На данный момент решение признано законным.

Ранее сообщалось, что адвокат Долиной прокомментировала заявление певицы о возрасте денег покупательнице.