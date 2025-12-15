Провокационный пост в соцсети для россиянина обернулся уголовным делом

Житель Кузбасса опубликовал пост с призывом к посягательству на жизнь представителя органа государственной власти, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, мужчина разместил провокационную запись в соцсети на своей странице в мае 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов назначили проведение экспертизы. Специалисты установили, что 47-летний житель Березовского публично призывал к осуществлению террористической деятельности. Материалы оперативно-разыскной деятельности переданы в органы СК. Правоохранители приняли решение о возбуждении уголовного дела.

«В рамках предварительного расследования следователем проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, получены результаты лингвистической и политологической судебных экспертиз», — указано в сообщении.

В результате проведенного следствия были получены исчерпывающие доказательства, которые легли в основу сформулированного обвинения. Комплекс собранных материалов признан полным и достаточным для завершения досудебного производства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в судебную инстанцию для производства по существу и вынесения окончательного решения.

