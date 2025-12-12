В Москве арестовали двоих мужчин за многократные денежные переводы террористам

В Москве по громкому уголовному делу задержаны двое мужчин. Как стало известно « Ленте.ру » из сообщения пресс-службы Главного следственного управления СК России по городу, они арестованы по подозрению в финансировании деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ.

В отношении 32-летнего и 48-летнего жителей столичного региона возбуждено уголовное дело по статье 205.1 Уголовного кодекса «Содействие террористической деятельности». По версии следствия, оба задержанных являются сторонниками этой террористической структуры и, находясь в Москве, систематически осуществляли денежные переводы в пользу ее участников.

Совместными действиями следователей СК и оперативных сотрудников их противоправная деятельность была своевременно выявлена и пресечена. После проведения необходимых следственных действий обоим фигурантам предъявлено официальное обвинение. По ходатайству следствия суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: баллоны со сжатым воздухом, различные пиротехнические изделия, 200 патронов, а также иные предметы, имеющие значение для расследования. В настоящее время проверяется возможная причастность арестованных к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что блогера из Подмосковья приговорили к 3 годам лишения свободы условно за финансирование экстремистской деятельности.