Провоцирует слепоту и вызывает ожоги: Петрозаводск зарастает опасным растением

Жительница города нашла место, где растет борщевик Сосновского. Она сфотографировала и выложила в сети, подписав адрес. Таким образом женщина призывает местные власти обратить внимание и ликвидировать заросли опасного растения. В социальных сетях жители начали активно комментировать пост. Кто-то разместил адрес, где еще был замечен борщевик. Другие – высказали мнение о необходимости временной эвакуации людей из домов, возле которых растет бурьян.

Тревога людей объяснима. При случайном соприкосновении с борщевиком Сосновского на коже остаются ожоги. Если в слизистую глаза попадет сок растения, то есть риск полностью ослепнуть. К тому же это культура, которое вызывает аллергию. Ранее жители публиковали посты о том, что в некоторых районах появился борщевик. Местные власти реагировали и скашивали растение, что вызывало недовольство горожан. Необходимо полностью избавиться от корней, чтобы не допускать размножение и новых побегов.