Псевдокредитные брокеры: помощь в реструктуризации долга иногда превращается в финансовую ловушку

Расследование приводит в пример историю Сергея Афанасьева из Раменского. Обратившись в агентство за реструктуризацией долга, он вместо помощи получил новый кредит на 30 лет по сфальсифицированным документам. Его ежемесячный платеж вырос более чем в два раза, а долговая нагрузка превысила 45 млн руб., поставив семью на грань потери жилья.

Еще один случай — Елена Николина, имеющая опыт работы в правоохранительных органах. Под давлением «консультантов» она подписала заведомо подложные бумаги. Результат — потеря квартиры и теперь уже собственные риски стать обвиняемой по уголовному делу о подделке документов.

Феномен уязвимости клиентов в стрессе объяснила доктор психологических наук, директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вера Борисовна Никишина. По ее словам, угроза потери имущества или долговая удавка ввергают человека в состояние аффективного страха, при котором критическое мышление блокируется.

«Когда человек боится, его способность критически мыслить резко падает. На этом и строятся стратегии псевдоброкеров: они говорят уверенно, обещают спасение, давят скоростью и формируют ложную картину контроля. Клиенту кажется, что времени нет, что выбора нет, и он подписывает все, что ему дают», — пояснила эксперт.

