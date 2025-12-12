В Подмосковье мошенники выманили у 17-летней девушки коллекционные часы за 9 млн рублей

В Подмосковье правоохранительные органы задержали участника преступной группы, который обманул 17-летнюю девушку, рассказали в МВД. Злоумышленники выманили у подростка девять коллекционных часов на 9 млн руб.

Схема мошенничества была тщательно спланирована. Преступники связались с девушкой, представившись сначала сотрудниками службы доставки, а затем — правоохранительных органов.

Они убедили россиянку в том, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции на Украине, и начали угрожать уголовным преследованием.

Под этим предлогом они потребовали от школьницы показать по видеосвязи квартиру, где она находится, а затем передать коллекционные часа доверенным лицам для «проверки».

В результате девушка отдала два аксессуара курьеру в Одинцово и еще семь часов — другому посыльному в Москве.

Задержанный полицией посредник получил семь часов от другого члена группы и сдал их в ломбард. Вырученные 8,5 млн руб. он перевел на счет организатора преступления, оставив себе лишь 100 тыс. руб. в качестве вознаграждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что лжесотрудник переписи населения украл у пенсионерки из Серпухова 2 млн рублей.