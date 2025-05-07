По данным издания, в Москве ввели план «Ковер», в результате чего все столичные аэропорты временно не работают. Причина — противник направляет на столицу БПЛА. Один из самолетов должен был вылететь в Красноярск. Пассажирка рассказала, что самолет должен был вылететь в 01:30. Уже к часу ночи пассажиры зашли на борт. Они просидели около 30 минут. После им сообщили о задержке рейса. По словам пассажирки рейса SU 1482, люди были огорчены. Потом на протяжении 1,5 часа они не могли получить информацию об изменениях в графике полетов. Рейс перенесли на 05:00.

«Многие не поняли, почему у нас отменили рейс, пока не увидели в новостных пабликах новости о дронах. Некоторые пассажиры психанули и вообще уехали», — одна из пассажирок рейса SU 1482 рассказала «Проспекту Мира».

Собеседница рассказала, что сначала ожидающим пассажирам предложили прохладительные напитки. У стойки образовалась большая очередь. После людям сообщили о возможности получить горячее питание. Однако проблема очередей так и не была решена. Пассажирка прислала фото из зала аэропорта, подтверждающее большую очередь.

По данным издания, в Москве план «Ковер» вводят второй день подряд из-за угрозы беспилотников.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса из Египта в Москву застряли в самолете на 10 часов.