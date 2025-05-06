Пассажиры рейса из Египта в Москву застряли в самолете на 10 часов

Более 10 часов пассажиры рейса Nesma Airlines, следовавшего из Египта в российскую столицу, вынуждены находиться в запертом самолете. Авиаперевозчик объясняет длительную задержку атакой беспилотника, хотя аэропорты московского авиаузла функционируют в штатном режиме уже два часа.

Как сообщил телеграм-канал Mash, изначально вылет из Хургады планировался на 22:00. Из-за введения плана «Ковер» воздушное судно совершило вынужденную посадку в Санкт-Петербурге в 3 часа ночи.

Пассажиры, предоставившие видеоматериалы, сообщают, что приобретали турпакеты через туроператора «Пегас». Представители авиакомпании игнорируют запросы, не предоставляют питание и воду. На борту находятся клиенты различных крупных туроператоров.

Как утверждают пассажиры, основной проблемой является отсутствие договоренности с поставщиками топлива о дозаправке самолета.

Ранее сообщалось, что Ми-8 с 22 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на Чукотке.