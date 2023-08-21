«Психика не терпит неопределенности»: Родственники военных СВО обращаются к гадалкам

Известие о пропаже военного из СВО причиняет родственникам много боли. Жены, сестры и матери находятся месяцами в неопределенном состоянии, не понимая, что могло случиться с близким человеком. Многие не выдерживают ожидания и обращаются к магам и гадалкам, сообщает muksun.fm .

С бойцом из ХМАО у родственников нет связи четвертый месяц. Сестра обратилась к гадалке. Разговор вселил надежду. Женщина продолжает рассматривать бойцов на видео, где есть упоминания о пленных. При любых подозрениях обращается на горячую линию югорского омбудсмена.

«Находится в казенном доме, жив, но немного приболел. Скоро появится или узнаем о нем что-то. Смерть у него она не видела», - рассказывает сестра пропавшего военнослужащего

Сестра мобилизованного рассказала, что таких, как она, очень много. Отчаявшиеся женщины готовы поверить всему, лишь бы получить хоть каплю надежды. Вот еще одна история. Матери военнослужащего пришлось ехать на опознание в морг в Ростов. Определить, точно ли ее сын погиб, пока невозможно. Делают анализы. На это уйдет полгода. Женщина тоже обращалась к гадалке. Ведунья уверяет, что мужчина жив.

Жена мобилизованного обращается за советами в социальных сетях. Многие гадалки дают возможность задать один вопрос бесплатно. Сама относится скептически к таким обращениям и не платила бы деньги за подобные услуги.

Психолог из ХМАО Любовь Проводникова объясняет, что тенденция обращения к гадалкам неудивительна. Родственникам нужна хоть какая-то информация.

«Наша психика так устроена, что ей нужны ответы на вопросы и не терпит неопределенности. Человек психологически не в состоянии жить в таком состоянии», - рассказала психолог из ХМАО Любовь Проводникова, которая работала с родственниками мобилизованных в качестве волонтера

Корреспондент Muksun.fm хотел поговорить с магами. Обзвонил около десяти человек, но все отказываются от комментариев. Только одна гадалка положительно заявила, что определить судьбу пропавшего военного СВО по фото можно. У ее друга и коллеги очень много подобных заказов. Он согласился дать небольшой комментарий.